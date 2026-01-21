Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Two and a Half Men

Der Heiratsantrag

ProSiebenStaffel 12Folge 1vom 21.01.2026
Der Heiratsantrag

Der HeiratsantragJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 1: Der Heiratsantrag

21 Min.Folge vom 21.01.2026

Walden erleidet an Halloween einen Herzinfarkt. Völlig schockiert macht er sich Gedanken über den Sinn des Lebens und beschließt, endlich Vater zu werden und ein Kind zu adoptieren. Seine Anwältin macht ihm jedoch klar, dass er sich das als männlicher Single abschminken kann. Der verzweifelte Walden sieht daraufhin keinen anderen Ausweg, als Alan einen Heiratsantrag zu machen ...

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Two and a Half Men
ProSieben
Two and a Half Men

Two and a Half Men

Alle 5 Staffeln und Folgen