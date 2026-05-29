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Two and a Half Men

Die sieben Zwerge des Ekels

ProSiebenStaffel 12Folge 7vom 29.05.2026
Die sieben Zwerge des Ekels

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Two and a Half Men

Folge 7: Die sieben Zwerge des Ekels

21 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12

Auf der Suche nach neuen Spielkameraden für Louis machen Walden und Alan die Bekanntschaft mit Danielle, Laurel und Julie, drei attraktiven und sehr sexhungrigen Müttern. Bei einem Treffen in Waldens Strandhaus, bei dem die Kinder miteinander spielen, reden die Frauen offen über ihre Sexualität, denn bei den scheinbar schwulen Männern fühlen sie sich wie unter ihresgleichen. Kompliziert wird es jedoch, als Alan ohne Ende angetörnt ist und Walden sich zu Laurel hingezogen fühlt.

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