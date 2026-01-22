Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Das Traumpaar

ProSieben Staffel 12 Folge 3 vom 22.01.2026
Das Traumpaar

Two and a Half Men

Folge 3: Das Traumpaar

21 Min.Folge vom 22.01.2026

Ein Termin mit der Sozialarbeiterin Miss McMartin steht an. Alan und Walden trainieren, wie ein verliebtes Pärchen aufzutreten, um einen guten Eindruck zu hinterlassen. Miss McMartin ist zwar von den beiden angetan, will aber, um ganz sicher zu gehen, noch einen Blick in ihr Zuhause werfen. Doch da läuft so einiges aus dem Ruder: Plötzlich steht Alans Exfreundin Lyndsey, gerade aus dem Entzug entlassen, stockbetrunken vor der Tür.

ProSieben
