Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Two and a Half Men

Der böse Alan

ProSiebenStaffel 2Folge 6vom 11.02.2026
Der böse Alan

Der böse AlanJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 6: Der böse Alan

21 Min.Folge vom 11.02.2026

Bis heute hat es Alan nicht verwunden, dass er vor 25 Jahren als Kind in einem Spielzeugladen Knetmasse geklaut haben soll. Er ahnt nicht, dass Charlie es war, der ihm das Corpus Delicti in die Tasche geschmuggelt hatte. Als Charlie seinem kleinen Bruder seine Untat gesteht, ist Alan zutiefst verletzt. Es dauert eine Weile, bis die beiden sich wieder versöhnen. Doch dann gesteht Charlie Alan, dass dies nicht der schlimmste Streich war, den er ihm als Kind gespielt hatte.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Two and a Half Men
ProSieben
Two and a Half Men

Two and a Half Men

Alle 6 Staffeln und Folgen