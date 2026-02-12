Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Haben wir eine Trittleiter?

ProSiebenStaffel 2Folge 8vom 12.02.2026
Haben wir eine Trittleiter?

Haben wir eine Trittleiter?Jetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 8: Haben wir eine Trittleiter?

21 Min.Folge vom 12.02.2026

Alan lernt im Supermarkt eine Frau kennen, die nichts anderes von ihm will als Sex. Alan ist begeistert, denn nach seiner langweiligen Ehe mit Judith ist er wie ausgehungert. Charlie rät ihm, die neue Situation zu genießen - Alan jedoch ist so vernarrt in Nancy, dass er sie schon nach zwei Tagen heiraten will. Charlie gibt den großen Bruder und will ihm den Plan ausreden - doch vergebens. Bis Nancys Mann von einer Geschäftsreise zurückkehrt.

