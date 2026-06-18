Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Two and a Half Men

Ich bin eine Aztekenpriesterin

ProSiebenStaffel 2Folge 7vom 18.06.2026
Ich bin eine Aztekenpriesterin

Ich bin eine AztekenpriesterinJetzt kostenlos streamen

Two and a Half Men

Folge 7: Ich bin eine Aztekenpriesterin

21 Min.Folge vom 18.06.2026

Charlie und Alan haben sich vorgenommen, Jake ein Vorbild zu sein und ihre Mutter Evelyn von nun an freundlich zu behandeln. Als Evelyn ihre Söhne bittet, eine große Party für sie zu veranstalten, und Jake dies mitbekommt, müssen Charlie und Alan gute Miene zum bösen Spiel machen. Sie wenden sich an Daisy, die neben einem Angler-Laden auch noch einen Partyservice betreibt - doch das erweist sich als keine so gute Idee.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Two and a Half Men
ProSieben
Two and a Half Men

Two and a Half Men

Alle 6 Staffeln und Folgen