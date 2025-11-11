Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 5Folge 13vom 01.01.2026
20 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Alan verabredet sich mit einer alten Bekannten. Charlie sagt seinem Bruder voraus, dass er nicht nur schon am gleichen Abend mit Cynthia schlafen wird, sondern diese das auch noch sofort ihrer besten Freundin erzählen wird - Alans Ex-Frau. Und tatsächlich verläuft der Abend so, wie es Charlie vorausgesagt hat. Allerdings erfährt Alan auch noch, dass seine Ex-Frau mit ihrem neuen Lover überglücklich ist. Alan will nun um jeden Preis hinter Herbs Geheimnis kommen ...

ProSieben
