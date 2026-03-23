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Two and a Half Men

Die Mutterfigur

ProSiebenStaffel 5Folge 19vom 23.03.2026
Die Mutterfigur

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Two and a Half Men

Folge 19: Die Mutterfigur

22 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 12

Charlie hat sichtlich Probleme damit, dass er sich in die um einige Jahre ältere Angie verliebt hat. Seine Psychologin hat eine Erklärung: Angeblich sucht er bei Angie die Wärme, die ihm seine Mutter nie gegeben hat.

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