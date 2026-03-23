Two and a Half Men
Folge 19: Die Mutterfigur
22 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 12
Charlie hat sichtlich Probleme damit, dass er sich in die um einige Jahre ältere Angie verliebt hat. Seine Psychologin hat eine Erklärung: Angeblich sucht er bei Angie die Wärme, die ihm seine Mutter nie gegeben hat.
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Two and a Half Men
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9, Season 11-12: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen