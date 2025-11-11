Ohne Mücken kein BeglückenJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 14: Ohne Mücken kein Beglücken
Folge 14
Alan will keine Beziehung mehr, sondern nur noch Sex. Er bittet deshalb seinen Bruder Charlie, ihm eine Prostituierte zu vermitteln, mit der er jedoch seine Schwierigkeiten hat. Indes wird Charlie von der ihm unbekannten Jess angesprochen, mit der er scheinbar eine gemeinsame Vergangenheit hat. Allerdings kann er sich nicht an sie erinnern. Zu allem Überfluss verliebt sich auch noch Jake in Jess' Tochter Milly und bittet seinen Onkel, ein gemeinsames Essen zu arrangieren ...
Two and a Half Men
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
