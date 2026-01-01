Eine Flasche Wein und ein PresslufthammerJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 2: Eine Flasche Wein und ein Presslufthammer
21 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12
Lyndsey möchte mit Alan zusammenziehen - er bittet um Bedenkzeit. Obwohl Alan Charlie anvertraut, dass er Lyndsey nicht wirklich liebt, sieht der seine Chance, seinen Bruder endlich loszuwerden. Charlie versucht, es Alan im Haus so ungemütlich wie möglich zu machen - doch diese Strategie scheitert. Als Alan sich endlich durchgerungen hat, mit Jake zu Lyndsey und ihrem Sohn Eldridge zu ziehen, taucht Alans alte Flamme Melissa auf ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Two and a Half Men
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen