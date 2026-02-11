Two and a Half Men
Folge 8: Wolkenstürmer am Stiel
21 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 12
Charlie kommt betrunken nach Hause und vermasselt seinem Neffen Jake ein Date mit dessen neuer Freundin. Jake ist wütend und verspricht, sich zu rächen. Da kommt der Geburtstag seiner Großmutter Evelyn gerade recht. Jake überredet seinen Vater Alan, Evelyn zum Abendessen einzuladen - die Rache sitzt. Da Charlie von sich ablenken will, lädt er seinen drogensüchtigen Apotheker Russell ein, um ihn mit Evelyn zu verkuppeln. Doch der kommt mit seiner jungen Geliebten ...
Two and a Half Men
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Enthält Produktplatzierungen