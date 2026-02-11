Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wolkenstürmer am Stiel

ProSieben MAXXStaffel 8Folge 8vom 11.02.2026
21 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 12

Charlie kommt betrunken nach Hause und vermasselt seinem Neffen Jake ein Date mit dessen neuer Freundin. Jake ist wütend und verspricht, sich zu rächen. Da kommt der Geburtstag seiner Großmutter Evelyn gerade recht. Jake überredet seinen Vater Alan, Evelyn zum Abendessen einzuladen - die Rache sitzt. Da Charlie von sich ablenken will, lädt er seinen drogensüchtigen Apotheker Russell ein, um ihn mit Evelyn zu verkuppeln. Doch der kommt mit seiner jungen Geliebten ...

ProSieben MAXX
