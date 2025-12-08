Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Nutten, Nutten, Nutten

ProSieben Staffel 8 Folge 4 vom 08.12.2025
21 Min. Folge vom 08.12.2025 Ab 12

Nachdem Alan das Haus seiner Freundin Lyndsey abgefackelt hat, ist er zusammen mit ihr, ihrem Sohn Eldridge und seinem Sohn Jake bei seinem Bruder Charlie untergekommen. Lyndsey ist sauer auf Alan, der nicht begreift, dass der Brand weitreichende Folgen hat. In der verkohlten Ruine kommt es dann zu einer emotionalen Männerrunde mit Alan, Charlie, dem Pizzaboten Gordon und Lyndseys Ex-Mann Chris, der Lyndsey noch immer liebt und sie zurückgewinnen will ...

