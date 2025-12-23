Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Warum wir nichts von Frauen wollen

ProSiebenStaffel 9Folge 22vom 23.12.2025
Folge 22: Warum wir nichts von Frauen wollen

21 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12

Alan hat mit Walden verabredet, dass dieser Zoey rauswirft, damit er wieder bei ihm wohnen kann. Als Alan eintrifft, hat sich Walden jedoch für Zoey und ihre Tochter entschieden. Alan ist so enttäuscht, dass er einen kleinen Herzinfarkt erleidet. Im Morphinrausch erscheint ihm sein verstorbener Bruder Charlie, und zwar in Gestalt einer Zigarre rauchenden Frau. Er überredet Alan, sich auf eigene Füße zu stellen und bei Walden auszuziehen ...

