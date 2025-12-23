Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Mir ist langweilig

ProSiebenStaffel 9Folge 21vom 23.12.2025
Mir ist langweilig

Two and a Half Men

Folge 21: Mir ist langweilig

21 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12

Zoey zieht mit ihrer Tochter Ava als Probelauf für eine Woche bei Walden ein. Alan bleibt nichts anderes übrig, als sich eine neue Bleibe zu suchen. Auch Haushälterin Berta ist nicht erfreut, eine Siebenjährige im Haushalt zu haben. Walden verspricht ihr, sich um Ava zu kümmern. Allerdings ahnt er nicht, wie anstrengend so ein Kind sein kann. Und auch das Frühstücksritual geht Walden im Handumdrehen tierisch auf die Nerven ...

