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Überdosis Crime

Homo Bestia: für immer gefangen

Talk? Now!Staffel 1Folge 10vom 14.07.2026
Homo Bestia: für immer gefangen

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Überdosis Crime

Folge 10: Homo Bestia: für immer gefangen

106 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 18

"In einem gewöhnlichen Vorstadthaus lebt ein Familienmitglied der besonderen Art. Sandra teilt ihr Bett, ihre Mahlzeiten und ihr Weinglas mit ihm. Er trägt Kleidung, bedient den Fernseher und wird von den Nachbar:innen wie ein Mensch behandelt. Für seine Halterin ist der Schimpanse Travis ein Sohn, der die Leere in ihrem Leben füllt. Doch das Tiere nicht in Gefangenschaft gehören & was das zur Folge hat, müssen Sandy und Charla am eigenen Leib erfahren… ! TRIGGER-WARNUNG !  Kriegsverbrechen, sexuelle Gewalt (im Krieg), Mord, Massentötung, Deportation, Demütigung"

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