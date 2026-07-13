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Überdosis Crime

Das Grab am Gipfelkreuz

Talk? Now!Staffel 1Folge 5vom 13.07.2026
Das Grab am Gipfelkreuz

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Überdosis Crime

Folge 5: Das Grab am Gipfelkreuz

71 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 18

"Eisige Winde, knirschender Schnee unter den Stiefeln und das erhabene Gefühl, dem Himmel ein Stück näher zu sein. Für Kerstin und ihren Freund Thomas sollte die Besteigung des Großglockners – Österreichs höchstem Gipfel – ein unvergessliches gemeinsames Erlebnis werden. Ein Triumph über die Elemente und die eigenen Grenzen. Doch auf fast 3.800 Metern Höhe, umgeben von schroffen Felsen und gnadenloser Kälte, kippt die Euphorie in Sekunden.  Was zunächst wie ein schlimmer alpiner Unfall wirkt, wirft bei genauerem Hinsehen dunkle Fragen auf. Denn es gab keine Zeug:innen, außer Thomas. Die Ermittler:innen müssen sich voll und ganz auf seine Schilderungen verlassen.  Doch je genauer man hinsieht, desto mehr scheinen die Aussagen in der dünnen Luft zu verblassen. War es wirklich ein fataler Fehltritt am Abgrund? Oder bietet der majestätische Gipfel lediglich die Kulisse für das scheinbar perfekte Verbrechen?

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