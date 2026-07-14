Parnells Puppen: der gestohlene SohnJetzt kostenlos streamen
Überdosis Crime
Folge 8: Parnells Puppen: der gestohlene Sohn
"Merced, Kalifornien, 1972. Ein siebenjähriger Junge macht sich auf den Heimweg, doch er kommt nie zuhause an. Ein Fremder spricht ihn an, gewinnt sein Vertrauen und plötzlich beginnt ein Albtraum, aus dem es scheinbar kein Entkommen gibt. Über Jahre lebt der Junge isoliert von seiner Familie, gefangen in einer Welt aus Angst, Kontrolle und Manipulation. Seine Identität verschwimmt immer mehr, während die Hoffnung auf Rettung langsam verblasst. Doch als ein weiteres Kind auftaucht, verändert sich alles. Der inzwischen jugendliche Junge steht plötzlich vor einer Entscheidung, die nicht nur sein eigenes Leben für immer verändern könnte. ! TRIGGER-WARNUNG ! Mord, Kindesentführung, (sexueller) Kindesmissbrauch, psychologische Gewalt & Manipulation (Gehirnwäsche), Freiheitsberaubung"
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