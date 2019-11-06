Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Überleben in
Folge 1: New York
88 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Empire State Building und Freiheitstatue, Broadway und Wall Street, Times Square und Central Park: In New York City ist alles höher, größer und bunter als in den meisten anderen Städten der USA - vor allem aber ist das Leben in der Metropole wahnsinnig kostspielig. Kathy Weber berichtet, auf welche skurrilen Job-Ideen die New Yorker kommen, um ihren Alltag im Big Apple zu finanzieren. Außerdem: Wie erleben deutsche Auswanderer NYC und was ist dort im Straßenverkehr zu beachten? Rechte: kabel eins
