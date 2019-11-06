Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Überleben in
Folge 2: Berlin
88 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Das Reportage-Magazin "Überleben in ..." blickt heute hinter die Kulissen von Berlin. Moderatorin Kathy Weber berichtet von den schönsten Locations in der Bundeshauptstadt, u. a. einem Hochseilgarten in Berlin Mitte, dem skurrilsten Hotel Deutschlands, der Dachterrasse des Park Inn Hotels am Alexanderplatz oder dem ehemaligen Gebäude des Flughafens Tempelhofs. Und dazu gibt es wie immer packende Geschichten und praktische Insidertipps rund um Shopping und Party. Rechte: kabel eins
Überleben in
