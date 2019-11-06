Zum Inhalt springenBarrierefrei
Überleben in

Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Hongkong

Überleben in

Folge 3: Hongkong

87 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die Hochhausschluchten, das Hafenpanorama oder die längste Rolltreppe der Welt: Vieles in Hongkong ist gigantisch. Doch wie überlebt man in der pulsierenden Metropole im Süden der Volksrepublik China? Kathy Weber geht dieser Frage nach und lernt, wie man chinesische Nudeln herstellt, besucht eine der vielen Karaoke Bars und erfährt mehr über die mehr als 100.000 so genannten "Cage People". Rechte: kabel eins

