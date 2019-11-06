Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Überleben in
Folge 3: Hongkong
Folge vom 06.11.2019
Die Hochhausschluchten, das Hafenpanorama oder die längste Rolltreppe der Welt: Vieles in Hongkong ist gigantisch. Doch wie überlebt man in der pulsierenden Metropole im Süden der Volksrepublik China? Kathy Weber geht dieser Frage nach und lernt, wie man chinesische Nudeln herstellt, besucht eine der vielen Karaoke Bars und erfährt mehr über die mehr als 100.000 so genannten "Cage People". Rechte: kabel eins
