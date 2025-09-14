Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Flugobjekte

Unerklärliche FlugobjekteJetzt kostenlos streamen

Ultimate Mysteries - Auf der Suche nach Antworten

Folge 5: Unerklärliche Flugobjekte

44 Min.Folge vom 14.09.2025Ab 12

Die heutige Folge nimmt prominente Fälle von Sichtungen unerklärlicher Flugobjekte unter die Lupe. Warum stürzt Kapitän Mantell in den Tod, nachdem er 1948 von einem vermeintlichen UFO verfolgt wird? Und: 1967 stürzt ein riesiges unbekanntes Flugobjekt in die Gewässer rund um Shag Harbour, Kanada. Wissen Experten mittlerweile, worum es sich dabei gehandelt haben könnte?

