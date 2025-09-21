Staffel 1Folge 7vom 21.09.2025
Mysteriöse VerbrechenJetzt kostenlos streamen
Ultimate Mysteries - Auf der Suche nach Antworten
Folge 7: Mysteriöse Verbrechen
45 Min.Folge vom 21.09.2025Ab 12
Die heutige Folge beschäftigt sich mit mysteriösen Verbrechen, die bis heute noch nicht vollständig geklärt sind: Im Falle der Entführung des Kindes des Piloten Charles Lindbergh scheint es neue schockierende Beweise zu geben. Die Suche nach dem Mörder an einer schönen jungen Frau namens Black Dahlia scheint nach Jahrzehnten ein Ende gefunden zu haben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ultimate Mysteries - Auf der Suche nach Antworten
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Mystery
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Licensed by Beyond Entertainment Limited/