Folge vom 18.07.2016: Uncovered: Thilo Mischke - Fight for Nature
Das Miteinander von Mensch und Natur ist ein Spannungsfeld, das seit Jahrhunderten besteht. Inzwischen ist die Beziehung zum Kriegsschauplatz geworden. Die Liste der "worst places to live" wird immer länger und die Menschen immer skrupelloser - auf beiden Seiten des Schlachtfeldes. Thilo Mischke reist an die Frontlinien aktueller Umweltkonflikte. Vor Ort will er erfahren, warum Menschen wirklich für oder gegen die Natur kämpfen.
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2016
Copyrights:© ProSieben