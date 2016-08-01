Uncovered: Thilo Mischke und die Macht der GewaltJetzt kostenlos streamen
Uncovered
Folge vom 01.08.2016: Uncovered: Thilo Mischke und die Macht der Gewalt
60 Min.Folge vom 01.08.2016Ab 12
Kämpfe und Aggressionen haben schon immer die Geschichte der Menschheit geprägt. Warum sind wir von Brutalität abgestoßen und gleichzeitig fasziniert? Reporter und Journalist Thilo Mischke lernt Menschen kennen, für die Gewalt Unterhaltung, Lebensunterhalt, Problemlöser oder ein Sprungbrett in ein besseres Leben bedeuten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben