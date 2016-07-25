Uncovered: Thilo Mischkes DrogentripJetzt kostenlos streamen
Uncovered
Folge vom 25.07.2016: Uncovered: Thilo Mischkes Drogentrip
65 Min. Ab 12
Mal einen durchziehen? Koks für Samstagabend oder LSD auf dem Festival? Der Umgang mit Drogen ist besonders in der gegenwärtigen jungen Generation besorgniserregend sorglos. Drogen können über das Internet bestellt werden - und werden einfach konsumiert. Spätfolgen oder Auswirkungen werden dabei nicht beachtet. Thilo Mischke macht sich auf den Weg an die Entstehungsorte der Drogen und zeigt den tödlichen Weg des Rohstoffs.
