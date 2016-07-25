Zum Inhalt springenBarrierefrei
Uncovered

Uncovered: Thilo Mischkes Drogentrip

ProSiebenFolge vom 25.07.2016
Uncovered: Thilo Mischkes Drogentrip

Folge vom 25.07.2016: Uncovered: Thilo Mischkes Drogentrip

65 Min.Folge vom 25.07.2016Ab 12

Mal einen durchziehen? Koks für Samstagabend oder LSD auf dem Festival? Der Umgang mit Drogen ist besonders in der gegenwärtigen jungen Generation besorgniserregend sorglos. Drogen können über das Internet bestellt werden - und werden einfach konsumiert. Spätfolgen oder Auswirkungen werden dabei nicht beachtet. Thilo Mischke macht sich auf den Weg an die Entstehungsorte der Drogen und zeigt den tödlichen Weg des Rohstoffs.

