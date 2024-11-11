UNCOVERED. Rekord - verdächtig? Das Geschäft mit dem Marathon.Jetzt kostenlos streamen
Uncovered
Folge vom 11.11.2024: UNCOVERED. Rekord - verdächtig? Das Geschäft mit dem Marathon.
53 Min.Folge vom 11.11.2024Ab 12
42,195 km. Einmal einen Marathon zu meistern, ist für viele Hobbyläufer der absolute Traum. Aber längst geht es nicht mehr um individuelle Leistungen: Marathonlauf ist inzwischen eine boomende Industrie. Doch wer profitiert von diesem Geschäft? Und wer sind die Verlierer? In "UNCOVERED." blickt Reporter Thilo Mischke hinter die Fassade des Marathon-Hypes in Deutschland und weltweit und kommt bei seinen Recherchen auch an seine eigenen körperlichen Grenzen ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben