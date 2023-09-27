UNCOVERED. Sucht aus der Pillen-Packung - Die weltweite Opioid-Krise.Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 27.09.2023: UNCOVERED. Sucht aus der Pillen-Packung - Die weltweite Opioid-Krise.
Was, wenn der Tod aus der Pillenpackung kommt? So wie das synthetische Opioid Fentanyl, das den USA die tödlichste Drogenwelle seiner Geschichte beschert. Oder das opioidhaltige Schmerzmittel Tramadol, das Menschen in Nigeria nehmen, um ihre harten Lebensumstände erträglicher zu machen. Thilo Mischke reist in beide Länder, spricht mit Betroffenen und Verantwortlichen und fragt auch: Wie steht es in Deutschland mit der Sucht nach den verschreibungspflichtigen Medikamenten?
