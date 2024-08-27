Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Uncovered

UNCOVERED. Wie gefährlich ist Tik Tok?

ProSiebenFolge vom 27.08.2024
UNCOVERED. Wie gefährlich ist Tik Tok?

UNCOVERED. Wie gefährlich ist Tik Tok?Jetzt kostenlos streamen

Uncovered

Folge vom 27.08.2024: UNCOVERED. Wie gefährlich ist Tik Tok?

49 Min.Folge vom 27.08.2024Ab 12

Über eine Milliarde Menschen weltweit nutzen die App TikTok. Doch was auf den ersten Blick wie ein digitaler Happy Place wirkt, hat auch seine düsteren Seiten. Thilo Mischke trifft bei seinen Recherchen u. a. eine Mutter, deren Tochter sich nach intensivem TikTok-Konsum das Leben nahm. Außerdem spricht er mit Experten, Creatoren und Usern und befragt Content Moderatoren, die tagtäglich mit den düsteren Seiten der Social-Media-Plattform konfrontiert sind, nach ihren Erfahrungen.

Alle verfügbaren Folgen