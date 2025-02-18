Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 4 Folge 14 vom 18.02.2025
41 Min. Folge vom 18.02.2025 Ab 12

Am 3. Januar 2015 wählt Brent Dennis den Notruf, da seine Frau Susan nicht mehr atmet. Er führt Reanimierungsmaßnahmen durch, bis die Sanitäter eintreffen, doch die 48-Jährige stirbt im Krankenhaus. Da die Anwältin mit Depressionen zu kämpfen hatte, gehen die Beamten von einem Selbstmord aus. Susans Eltern zweifeln jedoch am Suizid ihrer Tochter und engagieren einen Privatermittler, um Brent zu beschatten ...

