Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 7vom 06.11.2025
Folge 7: Hollywood Horror

41 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12

Am 3. Februar 2003 wählt Adriano de Souza, der Fahrer des legendären Musikproduzenten Phil Spector, den Notruf: Er gibt an, dass sein Chef gerade eine Frau erschossen habe. Die Beamten stürmen die Villa in Hollywood und finden das Opfer im Foyer des Hauses. Der Schauspielerin namens Lana Clarkson wurde in den Mund geschossen. Handelt es sich um Mord oder hat sich die junge Frau selbst das Leben genommen?

Kabel Eins Doku
