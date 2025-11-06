Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 10: Tod im Pool
41 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12
Am 27. August 1994 ertrinkt Delores Martes Jackson, die Ex-Frau des berühmten Musikers Tito Jackson, im Pool ihres neuen Freundes. Obwohl die Blutalkoholwerte der Toten sehr hoch waren, glaubt ihre Familie nicht an einen Unfall, sondern geht von einem Morddelikt aus. Jahrelang kämpfen die Jacksons um Gerechtigkeit für ihre geliebte Angehörige.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren