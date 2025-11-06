Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Tod im Pool

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 10vom 06.11.2025
Tod im Pool

Tod im PoolJetzt kostenlos streamen

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Folge 10: Tod im Pool

41 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12

Am 27. August 1994 ertrinkt Delores Martes Jackson, die Ex-Frau des berühmten Musikers Tito Jackson, im Pool ihres neuen Freundes. Obwohl die Blutalkoholwerte der Toten sehr hoch waren, glaubt ihre Familie nicht an einen Unfall, sondern geht von einem Morddelikt aus. Jahrelang kämpfen die Jacksons um Gerechtigkeit für ihre geliebte Angehörige.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Unfall, Selbstmord oder Mord?
Kabel Eins Doku
Unfall, Selbstmord oder Mord?

Unfall, Selbstmord oder Mord?

Alle 5 Staffeln und Folgen