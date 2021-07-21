Unschuldig verurteilt?
Folge vom 21.07.2021: Die bittere Wahrheit
44 Min.Folge vom 21.07.2021Ab 12
Im Juni 2000 wird der 38-jährige Schweißer und Bodybuilder Doug Benton vermisst. Nach zwei Wochen entdeckt man seine Leiche 35 Kilometer entfernt in einem Viehtrog einzementiert. Wenig später wird seine Freundin Tracy Lee Fortson verhaftet, die der erste weibliche Deputy Sheriff ihres Countys war. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Doug wollte Schluss machen, und Tracy habe ihm deshalb, als er schlief in den Kopf geschossen, zehnmal auf ihn eingestochen und seine Leiche entsorgt. Die Geschworenen befinden sie für schuldig. Tracy muss eine lebenslange Haftstrafe antreten. Wurde sie unschuldig verurteilt?
