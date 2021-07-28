Unschuldig verurteilt?
Folge vom 28.07.2021: Tyrann im Suff
44 Min.Folge vom 28.07.2021Ab 12
Im März 1995 fahren Ex-Polizist Warren Horinek und seine Frau Bonnie nachts nach einem Barbesuch angetrunken nachhause. Wenig später setzt Warren einen Notruf ab und behauptet, seine Frau hätte sich umgebracht. Als die Polizei eintrifft, finden sie Bonnie tot am Boden, in ihrer Brust klafft eine Schusswunde, der Revolver liegt neben ihr. Alles deutet auf Suizid hin, doch Warren wird wegen Mordes verhaftet. Gewalt soll bei ihm an der Tagesordnung gewesen sein, und am Ende ist sein blutbespritztes T-Shirt der ausschlaggebende Beweis. Er wird zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt.
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
