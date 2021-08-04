Unschuldig verurteilt?
Folge vom 04.08.2021: Mord ohne Leiche
44 Min.Folge vom 04.08.2021Ab 12
New Cordell, Oklahoma, 27. Januar 2007: Melissa Flores will nach einer Party ihre Kinder bei der Schwägerin abholen. Doch dazu kommt es nicht mehr, denn die 27-Jährige verschwindet spurlos. Einziger Anhaltspunkt ist ihr Auto, das vor dem Haus ihres Ex-Freundes Ronnie Denny steht. Obwohl die Polizei nichts bei Ronnie findet und es keine Beweise gibt, wird er Jahre später – nach polizeilicher Aussage eines Freundes – wegen Mordes festgenommen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Mordermittler Chris und Strafverteidigerin Fatima treffen sich mit Ronnies Angehörigen, um ihre Bitte um Gerechtigkeit zu hören.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.