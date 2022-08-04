Ballermann-Legende Mickie Krause zeigt sich so offen und intim wie nieJetzt kostenlos streamen
Unser Mallorca - mit Birgit Schrowange
Folge 1: Ballermann-Legende Mickie Krause zeigt sich so offen und intim wie nie
91 Min.Folge vom 04.08.2022Ab 12
Ohne Ballermann - kein Mallorca? Malle ist so viel mehr! "Unser Mallorca" macht den Test mit zwei Party-Fans: Ballermann oder doch lieber Luxusurlaub? Birgit Schrowange trifft die Legende der Schinkenstraße: Mickie Krause. Der Schlagerstar spricht offen wie nie über sein Privatleben. Mit ihm erfüllt sich Birgit ihren Lebenstraum: einmal singen am Ballermann! Und sie besucht deutsche Auswanderer, die lieber ohne alles in Höhlen leben als in Deutschland Hartz IV zu kassieren.
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:ES, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1