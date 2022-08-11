Immobilienmarkt Mallorca: Luxusvillen und Wohnungsnot auf der InselJetzt kostenlos streamen
Unser Mallorca - mit Birgit Schrowange
Folge 2: Immobilienmarkt Mallorca: Luxusvillen und Wohnungsnot auf der Insel
91 Min.Folge vom 11.08.2022Ab 12
Birgit Schrowange zeigt die teuersten Immobilien Mallorcas, aber auch, wie die Ballermann-Künstler Pepe Palme und Mike Nüchtern verzweifelt eine Wohnung suchen. Urlauber:innen buchen sich in der teuersten Rehab-Klinik der Insel oder im Hotel für tolerante Menschen ein, Promoterin Sophie muss ihr Leben auf Mallorca mit mehreren Jobs finanzieren. Und: Birgit Schrowange trifft ihre Freundin Jenny Jürgens, die mit ihrem mallorquinischen Mann ohne Glamour auf der Insel lebt.
Genre:Dokumentation
Produktion:ES, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1