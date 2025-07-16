Alte Erinnerungen, neues HausJetzt kostenlos streamen
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Folge 3: Alte Erinnerungen, neues Haus
46 Min.Folge vom 16.07.2025Ab 6
Rita und Con wohnen bereits seit 15 Jahren in ihrem Haus in der Nähe von Melbourne. Nach etlichen Versuchen Kinder zu bekommen, findet Con, dass das Paar einen Neuanfang in einem anderen Zuhause braucht. Doch seine Frau möchte nicht umziehen und glaubt, dass ein Umbau ebenfalls ein Neustart sein kann. Während Andrew nach neuen Immobilien sucht, verwandelt Neale die eher dunklen Räume in ein lichtdurchflutetes Heim.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:AU, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Banijay Rights Limited