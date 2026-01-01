Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
3 StaffelnAb 6
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Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Als Innenarchitekt weiß Neale Whitaker ganz genau, wie er einem gewöhnlichen Haus ein neues Leben einhauchen kann. Sein Gegner, Immobilien-Experte Andrew Winter, erkennt wiederum, wann die Zeit gekommen ist, sein altes Heim zu verkaufen und in ein neues Traumhaus zu ziehen. Gemeinsam reist das Duo quer durch Australien und hilft Paaren zu entscheiden: Lohnt sich eine Renovierung mithilfe von Neale oder ein Umzug, in ein von Andrew gefundenes Zuhause?
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:AU, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-6: Banijay Rights Limited
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