Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Folge 7: Andrew zieht alle Register
41 Min.Folge vom 16.04.2025Ab 6
Das Lehrerpaar Nat und Tim ist von der weiten Entfernung zu ihrem Arbeitsplatz genervt, weshalb sie über einen Umzug nachdenken. Der unpraktische Grundriss des Hauses ist ein zusätzlicher Anlass, um ein neues Zuhause zu finden. Andrew zeigt Nat und Tim passende Immobilien in der Nähe ihrer Arbeit. Währenddessen will Neal dem Paar beweisen, dass er mit einem Umbau aus dem gewöhnlichen Heim ein Traumhaus zaubern kann.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:AU, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Banijay Rights Limited