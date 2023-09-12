Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Folge 10: Premieren in Perth
48 Min.Folge vom 12.09.2023Ab 6
Nora und Blair hatten einen großen Traum: In einem Haus in Strandnähe zu wohnen. Der Wunsch hat sich erfüllt, allerdings ist der Bungalow renovierungsbedürftig und Blair hat jegliche Hoffnung verloren, dass man ihn in etwas Schönes verwandeln kann. Seine Frau will das Heim schon seit drei Jahren umgestalten und freut sich auf Neales Veränderungen. Am Ende kann es nur eine Entscheidung geben: Umbau oder Umzug?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:AU, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Banijay Rights Limited