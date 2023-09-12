Zum Inhalt springenBarrierefrei
Premieren in Perth

sixxStaffel 4Folge 10vom 12.09.2023
Folge 10: Premieren in Perth

48 Min.Folge vom 12.09.2023Ab 6

Nora und Blair hatten einen großen Traum: In einem Haus in Strandnähe zu wohnen. Der Wunsch hat sich erfüllt, allerdings ist der Bungalow renovierungsbedürftig und Blair hat jegliche Hoffnung verloren, dass man ihn in etwas Schönes verwandeln kann. Seine Frau will das Heim schon seit drei Jahren umgestalten und freut sich auf Neales Veränderungen. Am Ende kann es nur eine Entscheidung geben: Umbau oder Umzug?

