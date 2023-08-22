Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?
Folge 4: Bruchbude mit Charme
49 Min.Folge vom 22.08.2023Ab 6
Sibon und Gerard haben vor sieben Jahren ein altes Haus in einem Vorort von Sydney gekauft. Doch leider stellte sich der Kauf als die reinste Katastrophe heraus. Ein undichtes Dach und Fenster, die sich nicht richtig schließen lassen, bereiten dem Paar und den zwei Söhnen schlaflose Nächte. Während Andrew eine Möglichkeit sieht, für die Familie ein neues Zuhause zu finden, stellt sich Neale einer großen Umbau-Herausforderung.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:AU, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Banijay Rights Limited