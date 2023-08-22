Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?

sixxStaffel 4Folge 4vom 22.08.2023
49 Min.Folge vom 22.08.2023Ab 6

Sibon und Gerard haben vor sieben Jahren ein altes Haus in einem Vorort von Sydney gekauft. Doch leider stellte sich der Kauf als die reinste Katastrophe heraus. Ein undichtes Dach und Fenster, die sich nicht richtig schließen lassen, bereiten dem Paar und den zwei Söhnen schlaflose Nächte. Während Andrew eine Möglichkeit sieht, für die Familie ein neues Zuhause zu finden, stellt sich Neale einer großen Umbau-Herausforderung.

sixx
