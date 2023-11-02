Unsere Bundeswehr: Missionen, Menschen, Emotionen
Folge 1: Die Fliegende Truppe
85 Min.Folge vom 02.11.2023Ab 12
Diesmal steht die Luftwaffe der Bundeswehr im Fokus und gewährt einen exklusiven Einblick in das Innere der Teilstreitkraft. Aktuell will sie den Nato-Verbündeten beweisen, dass sie im Falle eines bewaffneten Angriffs bestmöglich aufgestellt ist. Außerdem geht es nach Laupheim, wo das Training des Hubschraubergeschwaders 64 für die aktuell zunehmenden Einsätze bei Waldbränden stattfindet.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere Bundeswehr: Missionen, Menschen, Emotionen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Kabel Eins, Bildrechte: Kabel Eins