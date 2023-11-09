Der Schutz der Ostsee durch die MarineJetzt kostenlos streamen
Unsere Bundeswehr: Missionen, Menschen, Emotionen
Folge 2: Der Schutz der Ostsee durch die Marine
90 Min.Folge vom 09.11.2023Ab 12
Diesmal steht die traditionsreiche Marine der Bundeswehr im Fokus und gewährt einen exklusiven Blick in das Innere der Teilstreitkraft. Wer sind die Menschen, die die Ostsee, einen der zentralen Versorgungswege für Deutschland, im Ernstfall schützen würden? Außerdem steht der Vizeadmiral Frank Martin Lenski, stellvertretender Inspekteur der Marine, Rede und Antwort zu den Herausforderungen, denen sich die Marine der Bundeswehr aktuell stellt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unsere Bundeswehr: Missionen, Menschen, Emotionen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Kabel Eins, Bildrechte: Kabel Eins