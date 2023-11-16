Das Heer - Einsatz an der Nato-OstflankeJetzt kostenlos streamen
Unsere Bundeswehr: Missionen, Menschen, Emotionen
Folge 3: Das Heer - Einsatz an der Nato-Ostflanke
90 Min.Folge vom 16.11.2023Ab 12
Diesmal stehen die Einheiten des Heeres der Bundeswehr im Fokus. Sie gewähren einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen eines Einsatzes in Litauen, der aktiver Bestandteil der Abschreckungs- und Verteidigungsstrategie an der Nato-Ostflanke ist. Dabei ist die deutsche Einheit nur wenige Kilometer von der ukrainischen Grenze in Rukla stationiert. Wie gehen die Kameradinnen und Kameraden damit um, so nah am Kriegsgebiet im Einsatz zu sein?
Unsere Bundeswehr: Missionen, Menschen, Emotionen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Kabel Eins, Bildrechte: Kabel Eins