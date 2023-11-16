Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Heer - Einsatz an der Nato-Ostflanke

Kabel EinsStaffel 2Folge 3vom 16.11.2023
Folge 3: Das Heer - Einsatz an der Nato-Ostflanke

90 Min.Folge vom 16.11.2023Ab 12

Diesmal stehen die Einheiten des Heeres der Bundeswehr im Fokus. Sie gewähren einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen eines Einsatzes in Litauen, der aktiver Bestandteil der Abschreckungs- und Verteidigungsstrategie an der Nato-Ostflanke ist. Dabei ist die deutsche Einheit nur wenige Kilometer von der ukrainischen Grenze in Rukla stationiert. Wie gehen die Kameradinnen und Kameraden damit um, so nah am Kriegsgebiet im Einsatz zu sein?

