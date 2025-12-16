Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere kleine Farm

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 9
Folge 9: Die Eisenbahn

47 Min.Ab 6

Das ist wahrlich eine gute Nachricht für die Einwohner von Walnut Grove: Eine neue Eisenbahnstrecke soll direkt an der Stadt vorbei gebaut werden. Das bedeutet Arbeit und Wohlstand für alle. Dann erfahren die Bürger der Stadt, dass die Sache einen Haken hat: Einige Farmer sollen gezwungen werden, Land an die Eisenbahngesellschaft zu verkaufen. Zu den betroffenen Farmern gehören auch Almanzo Wilder und John Carter ...

