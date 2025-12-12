Ein kleiner, großer MannJetzt kostenlos streamen
Unsere kleine Farm
Folge 5: Ein kleiner, großer Mann
47 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 6
Der kleinwüchsige Lou Bates ist sein Leben lang mit einem Zirkus gereist. Als jedoch seine Frau bei der Geburt ihrer Tochter stirbt, macht Bates Schluss mit dem Zirkusleben. Er hofft, sich in Walnut Grove endlich niederlassen zu können. Aber Mrs. Oleson lehnt ihn wegen seines Aussehens ab. Sie macht ihm das Leben schwer und ist nicht gewillt, ihre Vorurteile aufzugeben. Da fällt eines Tages ihre Tochter Nancy in einen Brunnen. Nur einer kann sie herausholen: Lou Bates ...
Unsere kleine Farm
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH