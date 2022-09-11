Am Meer gibt's mehr: Die Kreuzfahrt beginnt Jetzt kostenlos streamen
Urlaub Ahoi - Sommer, Sonne, Wellengang
Folge 1: Am Meer gibt's mehr: Die Kreuzfahrt beginnt
89 Min.Folge vom 11.09.2022Ab 6
Familie Lührs möchte nach 33 Jahren die Hochzeit in Weiß auf einer Dubai-Kreuzfahrt im Stil von 1.001 Nacht nachholen und hat jede Menge mit den Hochzeitsvorbereitungen zu tun. Die besten Freundinnen Daniela und Miriam aus Bonn wollen auf einer Griechenland-Tour mit Amors Unterstützung den Mann fürs Leben finden. Die drei Freunde Chris, Thomas und Manuel freuen sich auf eine verrückte Heavy-Metall-Tour der Superlative mitten auf dem Meer mit mehr als 2.000 weiteren Fans.
