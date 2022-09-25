Liebeswahn und Wellengang bei Urlaub ahoiJetzt kostenlos streamen
Urlaub Ahoi - Sommer, Sonne, Wellengang
Folge 3: Liebeswahn und Wellengang bei Urlaub ahoi
90 Min.Folge vom 25.09.2022Ab 12
Die Freundinnen Iris und Gabi schippern über den Nordatlantik und erkunden den Inselstaat Island. Hier haben sie sich einiges an Programm vorgenommen. Doch der Weg dahin ist nicht ganz einfach, denn die See ist rau und der Wellengang wird immer stärker. Dennis und seine Freundin Sandra hingegen genießen die Landausflüge in vollen Zügen. Doch in ihrem Liebeswahn vergessen die beiden die Zeit und geraten in Panik, denn das Kreuzfahrtschiff wartet nicht auf seine Passagiere.
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins