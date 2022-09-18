Suche nach dem Liebesglück auf hoher See: Urlaub ahoiJetzt kostenlos streamen
Folge 2: Suche nach dem Liebesglück auf hoher See: Urlaub ahoi
90 Min.Folge vom 18.09.2022Ab 12
Tanja und Rüdiger sind weiterhin mit den Planungen ihrer Hochzeit auf dem Schiff beschäftigt. Dabei weiß die 52-Jährige ganz genau, was sie will und was nicht. Frauenschwarm Dennis verbringt mit Freundin Sandra den ersten gemeinsamen Urlaub - und das auf einem Kreuzfahrtschiff. Die Ziele in den nächsten Tagen sind Kroatien und Montenegro. Doch statt Land und Leute kennenzulernen, konzentrieren sich die Frischverliebten lieber aufs Shopping und das landestypische Essen.
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2022
12
Copyrights:© Kabel Eins