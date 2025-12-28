Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Folge 3: Das Zombie-Virus
42 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12
Eine verlassene militärische Radarstation in der Arktis gleicht einer apokalyptischen Szenerie. Was geschah mit den Offizieren, die dort stationiert waren?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verborgen im Eis: Geheimnisse aus der Vergangenheit
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reise, Mystery
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.